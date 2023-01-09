Гарет Бэйл завершил карьеру

Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры.

Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры.

Как сообщает Report, 33-летний игрок опубликовал обращение, в котором сообщил о завершении выступлений как на клубном, так и на международном уровне.

Бэйл дебютировал в европейском футболе в сезоне-2006/07 – тогда он выступал за "Саутгемптон".

В 2007 году валлиец перешел в "Тоттенхэм", за который играл на протяжении следующих шести лет.

В 2013 году полузащитник стал футболистом "Реала". Бэйл представлял мадридский клуб до 2020 года, после чего вернулся в "Тоттенхэм" на правах аренды.

В 2022 году Бэйл покинул "Реал" и подписал контракт с "Лос-Анджелесом", за которой провел 13 матчей и забил три гола.