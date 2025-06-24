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Гарет Бэйл подтвердил намерение приобрести "Кардифф"

Гарет Бэйл подтвердил намерение приобрести "Кардифф" Бывший вингер "Реала" Гарет Бэйл, который возглавляет группу американских частных инвесторов, подтвердил желание купить валлийский клуб "Кардифф", выступавший в минувшем сезоне в английском Чемпионшипе.
Футбол
24 июня 2025 г. 06:09
Гарет Бэйл подтвердил намерение приобрести Кардифф

Бывший вингер "Реала" Гарет Бэйл, который возглавляет группу американских частных инвесторов, подтвердил желание купить валлийский клуб "Кардифф", выступавший в минувшем сезоне в английском Чемпионшипе.

Как передает Report, об этом сообщает издание Goal.

"Мы действительно заинтересованы в покупке "Кардиффа". Это мой родной клуб, я там вырос, а мой дядя когда-то за него играл. Для меня было бы настоящей мечтой стать частью группы владельцев.

Это клуб, который у меня в сердце. Я вырос в Кардиффе и хотел бы принять участие в развитии клуба и в том, чтобы вернуть его в [английскую] Премьер-лигу, где ему и место. Я знаю, какие потрясающие болельщики у "Кардиффа" и в Уэльсе. Было бы здорово сделать что-то вместе", - сказал Бэйл.

По его словам, в настоящее время консорциум пытается наладить контакт с клубом.

"Кардифф" и "Плимут" вылетели из Чемпионшипа по итогам минувшего сезона. Команды заняли две последние строчки в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.

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Версия на азербайджанском языке Beyl “Kardiff”i almaq niyyətində olduğunu təsdiqləyib

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