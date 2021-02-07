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Гарет Бэйл летом вернется в "Реал"

Гарет Бэйл летом вернется в "Реал" Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл разочаровал главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо.
Футбол
7 февраля 2021 г. 16:28
Гарет Бэйл летом вернется в Реал

Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл разочаровал главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо.

Как передает Report со ссылкой на AS, "Тоттенхэм" не будет выкупать Бэйла или продлевать его аренду. Скорее всего, валлийский футболист вернется в "Реал" летом 2021 года.

Отмечается, что Моуриньо перестал давать игровую практику Гарету. В недавнем матче против "Челси" (0:1) Бэйл остался единственным игроком атаки команды, который не вышел на поле. За несколько минут до завершения матча хавбек прекратил разминку и сидел на скамейке. Моуриньо, вероятно, сознательно не захотел выпускать Бэйла.

В текущем сезоне Бэйл провел 6 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.

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Версия на азербайджанском языке Joze Mourinyo Beyllə bağlı qərarını verdi

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