Гара Гараев: Я играл слабо, поэтому зарубежные клубы не заинтересовались мной

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Об "Атлетико" можно говорить только теплые слова. Достойная похвалы, самая агрессивная команда, играющая в нашей группе. Так будет и завтра. Если заработаем очки, для нас это будет успехом. Мы постараемся добиться хорошего результата перед болельщиками".

Как сообщает Report, об этом сказал футболист "Карабаха" Гара Гараев, говоря о предстоящем матче III тура группового раунда Лиги Чемпионов с испанским клубом "Атлетико". Опытный полузащитник ответил на вопросы местных и зарубежных журналистов...

- Что значит для вас играть в команде, носящей имя оккупированной территории Азербайджана?

- Безусловно, создает трудности то, что мы не играем в родном городе. Однако "Карабах" в определенном смысле заставляет забыть об этом. Я верю, что мы снова будем там играть. Мы стараемся достойно представлять этот регион. Сейчас на нас есть более серьезная ответственность.

- Недавно национальная команда хорошо выступила в первом тайме против Германии. Повлияет ли эта атмосфера положительно на "Карабах" в ходе встречи с "Атлетико"?

- Я думаю, что национальная сборная и "Карабах" различаются. На мой взгляд на сборную давления больше. Потому что мы представляем всю страну. Мы переносим атмосферу из "Карабаха" в сборную. То же самое может быть после сборной и в "Карабахе".

- Футболисты "Карабаха" уже более 4 лет выступают в еврокубках, но не едут за рубеж. Нет предложений или есть другие факторы? То есть, в чём проблема?

- Видимо за эти 4 года я не дошел до необходимого уровня. Я играл слабо, поэтому не заинтересовались. Предложения не поступают не только мне, но и другим игрокам. Я и раньше говорил, если поступит предложение, я соглашусь вне зависимости от денег. Но такого предложения нет. Я не знаю в чем проблема.

- В матче с "Ромой" стадион был полностью заполнен, но болельщики столкнулись с проблемой. Сейчас интереса меньше. Какой призыв вы можете адресовать болельщикам?

- У нас будет 2 большие встречи после попадания в группу. А одна уже состоялась. Это должно быть отмечено как праздник футбола. В эти дни с трудом можно попасть на стадион. Незаполненные места во время матча с "Ромой" должны быть заполнены в матче с "Атлетико". Я думаю, что билеты будут проданы завтра до начала матча. Поддержка болельщиков нужна сейчас еще больше.