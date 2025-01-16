Гамбиец Дембо Дарбо вернулся к тренировкам в "Нефтчи"

Форвард "Нефтчи" Дембо Дарбо начал тренировки после восстановления от травмы.

Форвард "Нефтчи" Дембо Дарбо начал тренировки после восстановления от травмы.

Об этом Report заявил пресс-секретарь столичного клуба Асеф Зейналлы.

По его словам, 26-летний футболист, пропустивший тренировочный сбор в Габале из-за травмы, вернулся в Баку и приступил к индивидуальным занятиям.

"Сегодня он приступит к индивидуальным занятиям, а затем подключится к общим тренировкам. Остальные игроки участвовали в сборах в Габале. Подготовка к предстоящему матчу продолжается", - сказал Зейналлы.

Напомним, что в XIX туре Премьер-лиги "Нефтчи" примет на своем поле "Сабах". Столичный клуб на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице с 17 очками.