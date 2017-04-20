Галлиани отказался от предложения стать техническим директором ФК "Реал"

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Вице-президент итальянского футбольного клуба "Милан" Адриано Галлиани отказался от предложения стать техническим директором мадридского "Реала".

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, президент "Реала" Флорентино Перес очень хотел видеть Галлиани в качестве технического директора клуба. Однако итальянец ответил отказом на поступившее ему предложение. Ему прочат место главы серии А или Итальянской федерации футбола.

13 апреля было объявлено, что сделка по продаже "Милана" китайским инвесторам была официально завершена. Итальянская холдинговая компания "Фининвест" семьи Сильвио Берлускони продала китайским инвесторам 99,9% акций клуба. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба.