"Галатасарай" проиграл, "Тоттенхэм" разгромлен в родных стенах

Стартовали матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый игровой день состоялись игры команд групп А, B, C, D.

Немецкая "Бавария" (Мюнхен) разгромила в гостях английский "Тоттенхэм" со счетом 7:2. Парижский "Пари Сен-Жермен" на выезде переиграл турецкий "Галатасарай" (1:0). Это первая победа французской команды на полях Турции.

Лиги чемпионов

II тур

Группа А

"Галатасарай" (Турция) — "Пари Сен-Жермен" (Франция) — 0:1 (0:0)

Гол: Икарди, 52.

"Реал" (Испания) — "Брюгге" (Бельгия) — 2:2 (0:2)

Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 — Деннис, 11, 39.

Группа В.

"Тоттенхэм Хотспур" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 2:7 (1:2)

Голы: Сон Хын Мин, 12, Кейн, 61 (с пенальти) — Киммих, 15, Левандовски, 45, 87, Гнабри, 53, 55, 83, 88.

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Олимпиакос" (Греция) — 3:1 (0:1)

Голы: Вулич, 62, Милунович, 87, Боакье, 90 — Семеду, 37.

Группа С

"Аталанта" (Италия) — "Шахтёр" (Украина) — 1:2 (1:1)

Голы: Сапата, 28 — Мораес, 41, Соломон, 90+5.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Динамо" (Загреб, Хорватия) — 2:0 (0:0)

Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90+5.

Группа D

"Локомотив" (Россия) — "Атлетико" (Испания) — 0:2 (0:0)

Голы: Фелиш, 48, Парти, 58.

"Ювентус" (Италия) — "Байер" (Германия) — 3:0 (1:0)

Голы: Игуаин, 17, Бернардески, 61, Роналду, 88.