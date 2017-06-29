 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Галатасарай" включит в свой состав бразильского футболиста

    Сегодня Майкон приедет в Стамбул

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Галатасарай" включит в свой состав футболиста бразильской команды "Сан Паулу" Майкона Перейра Роке.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Стамбула, отмечается о начале переговоров с 28-летним центральным защитником и его клубом.

    Ожидается прибытие Майкона сегодня в 23:00 по бакинскому времени в Стамбул. Бразильский футболист попрощался с болельщиками "Сан Паулу" через Instagram.

    Отметим, что в 2009 - 2016 гг. Майкон (рост 190 см) выступал в "Порту". В "Сан Паулу", где он играл с прошлого года, футболист вышел на 44 матча и забил 3 гола. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi