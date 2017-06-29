"Галатасарай" включит в свой состав бразильского футболиста

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Галатасарай" включит в свой состав футболиста бразильской команды "Сан Паулу" Майкона Перейра Роке.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Стамбула, отмечается о начале переговоров с 28-летним центральным защитником и его клубом.

Ожидается прибытие Майкона сегодня в 23:00 по бакинскому времени в Стамбул. Бразильский футболист попрощался с болельщиками "Сан Паулу" через Instagram.

Отметим, что в 2009 - 2016 гг. Майкон (рост 190 см) выступал в "Порту". В "Сан Паулу", где он играл с прошлого года, футболист вышел на 44 матча и забил 3 гола.