"Галатасарай" в 23-й раз стал чемпионом Турции по футболу

"Галатасарай" в 23-й раз в своей истории выиграл чемпионат Турции по футболу.
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Доведя количество очков в активе до 82, "Галатасарай" стал недосягаемым для своего ближайшего соперника "Фенербахче", опережая его на пять очков.
Таким образом, "львы" вернули себе титул чемпиона спустя четыре года - в последний раз "Галатасарай" становился победителем Суперлиги Турции в сезоне 2018/2019.
Отметим, что последнюю игру текущего сезона "Галатасарай" проведет 4 июня на своей поле именно против "Фенербахче".