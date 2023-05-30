"Галатасарай" в 23-й раз стал чемпионом Турции по футболу

"Галатасарай" в 23-й раз в своей истории выиграл чемпионат Турции по футболу.

"Галатасарай" в 23-й раз в своей истории выиграл чемпионат Турции по футболу.

Как передает Report , представитель Стамбула за один тур до конца первенства страны гарантировал золотые медали сезона 2022/2023, одержав выездную победу (4:1) над Анкарагюджю в 36-м туре.

Доведя количество очков в активе до 82, "Галатасарай" стал недосягаемым для своего ближайшего соперника "Фенербахче", опережая его на пять очков.

Таким образом, "львы" вернули себе титул чемпиона спустя четыре года - в последний раз "Галатасарай" становился победителем Суперлиги Турции в сезоне 2018/2019.

Отметим, что последнюю игру текущего сезона "Галатасарай" проведет 4 июня на своей поле именно против "Фенербахче".