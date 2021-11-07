"Галатасарай" требует присуждения технического поражения "Локомотиву"

Пресс-служба стамбульского "Галатасарая» сообщила о подаче протеста на результат матча 4-го тура Лиги Европы с московским "Локомотивом". Встреча команд закончилась со счетом 1:1.

Пресс-служба стамбульского "Галатасарая" сообщила о подаче протеста на результат матча 4-го тура Лиги Европы с московским "Локомотивом". Встреча команд закончилась со счетом 1:1.

Как передает Report, "Галатасарай" ссылается на то, что во время матча защитнику "Локомотива" Дмитрию Живоглядову были показаны две желтые карточки. Несмотря на это, арбитр встречи не удалил россиянина.

"Наш клуб подал в УЕФА юридическое заявление. Мы требуем присудить нам победу из-за нарушения правил во время матча с "Локомотивом". Или же мы требуем произвести переигровку матча, если наш запрос будет отклонен", - говорится в "твиттере" "Галатасарая".

"Локомотив" набрал два очка и занимает четвертое место в группе E. "Галатасарай" (8) возглавляет турнирную таблицу.