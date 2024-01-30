"Галатасарай" сравнялся по очкам с лидером Суперлиги "Фенербахче"

Состоялся очередной матч XXIII тура турецкой Суперлиги, в котором стамбульский "Галатасарай" принимал "Газиантеп".

Состоялся очередной матч XXIII тура турецкой Суперлиги, в котором стамбульский "Галатасарай" принимал "Газиантеп".

Как передает Report, поединок завершился победой хозяев поля - 2:1. Счет на 29-й минуте открыл игрок гостей Арда Кызылдаг. Однако во втором тайме "львам" удалось переломить ход встречи. Так, на 72-й минуте Вильфриид Заа восстановил равновесие, а на 90-й минуте Барыш Йылмаз забил победный гол.

После этого успеха подопечные Окана Бурука с 60 очками сравнялись с лидером первенства - "Фенербахче". "Газиантеп" (23) занимает 17-ю строчку турнирной таблицы.