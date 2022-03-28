"Галатасарай" распрощается с главным тренером

Турецкий клуб "Галатасарай" в конце сезона расстанется с главным тренером Доменеком Торреном.

Турецкий клуб "Галатасарай" в конце сезона расстанется с главным тренером Доменеком Торреном.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Сабах", в случае отказа испанского специалиста уходить в отставку, ему будет выплачена компенсация в размере 1,5 миллиона евро или они разойдутся по обоюдному согласию.

Поскольку нынешний президент "Галатасарая" Бурак Элмас не устраивает правление клуба, было также решено его заменить. Выборы нового президента стамбульского клуба пройдут в мае. Согласно уставу клуба, нынешний президент не может выдвинуть свою кандидатуру повторно.