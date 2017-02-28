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    "Галатасарай" проиграл "Бешикташу" в стамбульском дерби

    Единственный гол в дебюте второго тайма забил Андерсон Талиска

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ «Бешикташ» выиграл у «Галатасарая» в матче 22-го тура чемпионата Турции.

    Как передает Report, встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

    «Галатасарай» не смог победить в третьем матче турнира подряд. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Андерсон Талиска.

    «Бешикташ», набравший 50 очков, занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Истанбул Башакшехир» на 4 балла. «Галатасарай» (40) идёт третьим.

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