"Галатасарай" проиграл "Бешикташу" в стамбульском дерби

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ «Бешикташ» выиграл у «Галатасарая» в матче 22-го тура чемпионата Турции.

Как передает Report, встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Галатасарай» не смог победить в третьем матче турнира подряд. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Андерсон Талиска.

«Бешикташ», набравший 50 очков, занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Истанбул Башакшехир» на 4 балла. «Галатасарай» (40) идёт третьим.