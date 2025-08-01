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"Галатасарай" приобрел Осимхена за фантастические для турецкого футбола €75 млн

"Галатасарай" приобрел Осимхена за фантастические для турецкого футбола €75 млн Стамбульский "Галатасарай" завершил процесс по переходу нигерийского футболиста Виктора Осимхена из итальянского "Наполи".
Футбол
1 августа 2025 г. 05:16
Галатасарай приобрел Осимхена за фантастические для турецкого футбола €75 млн

Стамбульский "Галатасарай" завершил процесс по переходу нигерийского футболиста Виктора Осимхена из итальянского "Наполи".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

С игроком заключили контракт на четыре года.

"Галатасарай" заплатил за Осимхена €75 млн, что стало новым рекордом чемпионата Турции. Прежнее достижение было установлено летом 2024 года, когда стамбульский "Фенербахче" приобрел у испанской "Севильи" форварда сборной Марокко Юссефа Эн-Несири за €19,5 млн.

Осимхену 26 лет, прошлый сезон он провел в "Галатасарае" на правах аренды. За клуб форвард сыграл 41 матч в различных турнирах, отметившись 37 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. С 26 голами футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции.

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