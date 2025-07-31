"Галатасарай" приобрел Осимхена за €75 млн, превзойдя рекорд Турции почти в 4 раза

Турецкий "Галатасарай" завершил процесс по переходу нигерийского футболиста Виктора Осимхена из итальянского "Наполи".

Турецкий "Галатасарай" завершил процесс по переходу нигерийского футболиста Виктора Осимхена из итальянского "Наполи".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "Галатасарая".

Контракт с игроком рассчитан на четыре года.

"Галатасарай" заплатил за Осимхена €75 млн, что стало новым рекордом чемпионата Турции. Прежнее достижение было установлено летом 2024 года, когда "Фенербахче" приобрел у испанской "Севильи" форварда сборной Марокко Юссефа Эн-Несири за €19,5 млн.

Осимхену 26 лет, прошлый сезон он провел в "Галатасарае" на правах аренды. За клуб форвард сыграл 41 матч в различных турнирах, отметившись 37 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. С 26 голами футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции.

В "Наполи" Осимхен перешел зимой 2020 года из французского "Лилля". В составе команды он стал чемпионом Италии. В сезоне-202/23, когда клуб завоевал титул, нападающий забил 26 мячей, заняв единоличное первое место в списке лучших бомбардиров турнира.

"Галатасарай" является рекордсменом чемпионата Турции. На счету команды 25 чемпионских титулов.