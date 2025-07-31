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"Галатасарай" приобрел Осимхена за €75 млн, превзойдя рекорд Турции почти в 4 раза

"Галатасарай" приобрел Осимхена за €75 млн, превзойдя рекорд Турции почти в 4 раза Турецкий "Галатасарай" завершил процесс по переходу нигерийского футболиста Виктора Осимхена из итальянского "Наполи".
Футбол
31 июля 2025 г. 23:10
Галатасарай приобрел Осимхена за €75 млн, превзойдя рекорд Турции почти в 4 раза

Турецкий "Галатасарай" завершил процесс по переходу нигерийского футболиста Виктора Осимхена из итальянского "Наполи".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "Галатасарая".

Контракт с игроком рассчитан на четыре года.

"Галатасарай" заплатил за Осимхена €75 млн, что стало новым рекордом чемпионата Турции. Прежнее достижение было установлено летом 2024 года, когда "Фенербахче" приобрел у испанской "Севильи" форварда сборной Марокко Юссефа Эн-Несири за €19,5 млн.

Осимхену 26 лет, прошлый сезон он провел в "Галатасарае" на правах аренды. За клуб форвард сыграл 41 матч в различных турнирах, отметившись 37 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. С 26 голами футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции.

В "Наполи" Осимхен перешел зимой 2020 года из французского "Лилля". В составе команды он стал чемпионом Италии. В сезоне-202/23, когда клуб завоевал титул, нападающий забил 26 мячей, заняв единоличное первое место в списке лучших бомбардиров турнира.

"Галатасарай" является рекордсменом чемпионата Турции. На счету команды 25 чемпионских титулов.

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