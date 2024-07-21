О нас

"Галатасарай" предложил за игрока "Зенита" рекордную для турецкого футбола сумму

"Галатасарай" предложил за игрока "Зенита" рекордную для турецкого футбола сумму Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" увеличил предложение по трансферу бразильского полузащитника Вендела, выступающего за петербургский "Зенит".
Футбол
21 июля 2024 г. 13:28
Галатасарай предложил за игрока Зенита рекордную для турецкого футбола сумму

Стамбульский "Галатасарай" увеличил предложение по трансферу бразильского полузащитника Вендела, выступающего за петербургский "Зенит".

Как передает Report, об этом сообщила газета Milliyet.

Согласно информации, руководство "Галатасарая" предложило "Зениту" 20 млн евро за переход игрока, которого изначально клуб не хотел продавать, но затем согласился на переговоры после просьбы бразильца.

В случае успешного завершения сделки, трансфер бразильца станет самым дорогим в истории турецкого футбола на вход. Согласно порталу Transfermarkt, самый крупный трансфер в 2000 году осуществил "Галатасарай", который приобрел бразильского нападающего Жардела у португальского "Порту" за 17,05 млн евро.

26-летний Маркус Вендел Вале да Силва перешел в "Зенит" в октябре 2020 года из португальского "Спортинга". Его трансфер обошелся петербургскому клубу в 20,3 млн евро. В составе "Зенита" Вендел провел 125 матчей в различных турнирах, забил 20 мячей и отдал 27 голевых передач. Вместе с командой полузащитник стал четырехкратным чемпионом России, трижды выиграл суперкубок страны и один раз - Кубок России.

Ранее Milliyet сообщала, что "Галатасарай" намеревалась приобрести бразильца за 16 млн евро.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi