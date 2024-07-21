"Галатасарай" предложил за игрока "Зенита" рекордную для турецкого футбола сумму

Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" увеличил предложение по трансферу бразильского полузащитника Вендела, выступающего за петербургский "Зенит".

Стамбульский "Галатасарай" увеличил предложение по трансферу бразильского полузащитника Вендела, выступающего за петербургский "Зенит".

Как передает Report , об этом сообщила газета Milliyet.

Согласно информации, руководство "Галатасарая" предложило "Зениту" 20 млн евро за переход игрока, которого изначально клуб не хотел продавать, но затем согласился на переговоры после просьбы бразильца.

В случае успешного завершения сделки, трансфер бразильца станет самым дорогим в истории турецкого футбола на вход. Согласно порталу Transfermarkt, самый крупный трансфер в 2000 году осуществил "Галатасарай", который приобрел бразильского нападающего Жардела у португальского "Порту" за 17,05 млн евро.

26-летний Маркус Вендел Вале да Силва перешел в "Зенит" в октябре 2020 года из португальского "Спортинга". Его трансфер обошелся петербургскому клубу в 20,3 млн евро. В составе "Зенита" Вендел провел 125 матчей в различных турнирах, забил 20 мячей и отдал 27 голевых передач. Вместе с командой полузащитник стал четырехкратным чемпионом России, трижды выиграл суперкубок страны и один раз - Кубок России.

Ранее Milliyet сообщала, что "Галатасарай" намеревалась приобрести бразильца за 16 млн евро.