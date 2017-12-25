"Галатасарай" победил в первом матче после возвращения Терима

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В матче 17-го тура высшего дивизиона чемпионата Турции «Галатасарай» принимал «Гёзтепе» и победил со счётом 3:1.

Как передает Report, гости открыли счёт на 9-й минуте, когда пенальти реализовал Адис Яхович.

Отыгрались хозяева 10 минут спустя — счёт сравнял Гарри Родригес. На 53-й минуте Ясин Озтекин вывел стамбульскую команду вперёд, а окончательный результат на 70-й минуте установил Майкон.

«Галатасарай» сегодня проводил первый матч под руководством нового главного тренера Фатиха Терима. На этой неделе опытный специалист возглавил клуб в четвёртый раз в карьере.

В таблице национального первенства «Галатасарай» располагается на второй строчке, отставая на одно очко от лидирующего «Истанбул Башакшехир».

Турция - Суперлига. 17-й тур

Галатасарай – Гёзтепе - 3:1

0:1 – Яхович – 9 (пен), 1:1 – Родригес – 19, 2:1 – Озтекин – 53, 3:1 – Майкон – 70