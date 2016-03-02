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    "Галатасарай" отстранен от Еврокубков

    Решение об этом принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил турецкий "Галатасарай" от участия в соревнованиях под эгидой организации на один год. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

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