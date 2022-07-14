"Галатасарай" отказался от подписания Жерома Боатенга

Турецкий "Галатасарай" отказался от подписания немецкого защитника "Лиона" Жерома Боатенга.

Турецкий "Галатасарай" отказался от подписания немецкого защитника "Лиона" Жерома Боатенга.

Как передает Report со ссылкой на издание Bild, французский клуб намерен расстаться с игроком в текущее трансферное окно. Немца предложили команде из Турции, но стамбульский клуб отказался от подписания защитника из-за его скоростных показателей.

Также ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Трабзоноспора". Турецкая команда даже была готова покрыть половину зарплаты футболиста, взяв его в аренду. Но на переход в этот клуб отказался уже сам Боатенг.

Напомним, защитник "Лиона" Жером Боатенг был признан виновным по делу о домашнем насилии. Он заплатит своей бывшей девушке штраф размером в 1,8 млн евро в качестве возмещения морального ущерба. Сумма будет выплачиваться каждый день в течение двух месяцев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска на Карибских островах после ссоры.