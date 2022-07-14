"Галатасарай" отказался от подписания Жерома Боатенга

Турецкий "Галатасарай" отказался от подписания немецкого защитника "Лиона" Жерома Боатенга.
Как передает Report со ссылкой на издание Bild, французский клуб намерен расстаться с игроком в текущее трансферное окно. Немца предложили команде из Турции, но стамбульский клуб отказался от подписания защитника из-за его скоростных показателей.
Также ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Трабзоноспора". Турецкая команда даже была готова покрыть половину зарплаты футболиста, взяв его в аренду. Но на переход в этот клуб отказался уже сам Боатенг.
Напомним, защитник "Лиона" Жером Боатенг был признан виновным по делу о домашнем насилии. Он заплатит своей бывшей девушке штраф размером в 1,8 млн евро в качестве возмещения морального ущерба. Сумма будет выплачиваться каждый день в течение двух месяцев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска на Карибских островах после ссоры.