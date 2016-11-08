"Галатасарай" обнародовал сумму трансферного выкупа португальского футболиста

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Галатасарай" обнародовал сумму трансферного выкупа футболиста Брума.

Как сообщает Report, клуб, желающий осуществить трансфер 22-летнего футболиста, должен заплатить 40 млн. евро.

Представитель Стамбула намерен продлить контракт, срок которого истекает летом 2018 года.

Из-за матчей сборной, руководство команды во время перерыва встретится с менеджерами португальского футболиста.

В случае подписания нового контракта его зарплата увеличиться вдвое.

Отметим, что Брума перешел из португальского клуба "Спортинг" в "Галатасарай" в 2013 году. На правах аренды он выступал в турецкой команде "Газиантепспор" и испанском клубе "Реал Сосьедад".