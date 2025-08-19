"Галатасарай" намерен подписать защитника "Манчестер Сити" Аканджи

Центральный защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи может перейти в стамбульский "Галатасарай".

Как передает Report , об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Согласно источнику, турецкий клуб уже контактирует с "горожанами" и агентом футболиста. Сам игрок на данный момент решения не принял.

Аканджи является воспитанником швейцарского футбола. На взрослом уровне он также выступал за "Винтертур", "Базель" и дортмундскую "Боруссию", а с 2017 года защищает цвета национальной команды Швейцарии. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Мануэля составляет € 28 млн. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что 1 августа пресс-служба стамбульцев сообщила о переходе нигерийца Виктора Осимхена из "Наполи" за фантастические для турецкого футбола €75 млн. Прежний трансферный рекорд принадлежал "Фенербахче", который приобрел у испанской "Севильи" форварда сборной Марокко Юссефа Эн-Несири за €19,5 млн.