"Галатасарай" намерен подписать Гюндогана в летнее трансферное окно

"Галатасарай" может в летнее трансферное окно купить у "Манчестер Сити" полузащитника Илкая Гюндогана.

"Галатасарай" может в летнее трансферное окно купить у "Манчестер Сити" полузащитника Илкая Гюндогана.

Как передает Report , об этом в соцсети X сообщил журналист Ягиз Сабунджуоглу.

По данным источника, турецкий клуб уже начал переговоры о трансфере 34-летнего немца. В "Галатасарае" рассчитывают на опыт Гюндогана и его умение контролировать ход игры.

Также игроком интересуются в Саудовской Аравии, однако полузащитник предпочитает переезд в Турцию.

В сезоне-2024/25 Гюндоган во всех турнирах за "Манчестер Сити" в 50 матчах забил 3 гола и отдал 7 результативных передач, его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 млн евро.