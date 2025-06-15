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"Галатасарай" намерен подписать Гюндогана в летнее трансферное окно

"Галатасарай" намерен подписать Гюндогана в летнее трансферное окно "Галатасарай" может в летнее трансферное окно купить у "Манчестер Сити" полузащитника Илкая Гюндогана.
Футбол
15 июня 2025 г. 12:39
Галатасарай намерен подписать Гюндогана в летнее трансферное окно

"Галатасарай" может в летнее трансферное окно купить у "Манчестер Сити" полузащитника Илкая Гюндогана.

Как передает Report, об этом в соцсети X сообщил журналист Ягиз Сабунджуоглу.

По данным источника, турецкий клуб уже начал переговоры о трансфере 34-летнего немца. В "Галатасарае" рассчитывают на опыт Гюндогана и его умение контролировать ход игры.

Также игроком интересуются в Саудовской Аравии, однако полузащитник предпочитает переезд в Турцию.

В сезоне-2024/25 Гюндоган во всех турнирах за "Манчестер Сити" в 50 матчах забил 3 гола и отдал 7 результативных передач, его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке "Qalatasaray" yayda İlkay Gündoğanı transfer etməyə hazırlaşır

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