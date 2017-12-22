Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Турецкий " Галатасарай " начал переговоры с Фатихом Теримом.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в ближайшие дни 64-летний специалист займет пост главного тренера.

Сам Ф. Терим в социальных сетях написал: "На чем мы остановились?". Ожидается, что он возглавит команду уже 24 декабря на матче XVII тура Суперлиги против "Гозтепе".

Отметим, что Ф. Терим был главным тренером клуба в 1996-2000, 2002-2004 и 2011-2013 гг. При нем "желто-красные" шесть раз становились чемпионами Турции, 4 раза обладателями Суперкубка страны, двукратными обладателями кубка страны, обладателями кубка УЕФА и завоевывали "Emirates Cup".