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    "Галатасарай" начал переговоры с Фатихом Теримом

    Фатих Терим был главным тренером клуба в 1996-2000, 2002-2004 и 2011-2013 гг.

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Турецкий " Галатасарай " начал переговоры с Фатихом Теримом.

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в ближайшие дни 64-летний специалист  займет пост главного тренера.

    Сам Ф. Терим в социальных сетях написал: "На чем мы остановились?". Ожидается, что он возглавит команду уже 24 декабря на матче XVII тура Суперлиги против "Гозтепе".

    Отметим, что Ф. Терим был главным тренером клуба в 1996-2000, 2002-2004 и 2011-2013 гг. При нем "желто-красные" шесть раз становились чемпионами Турции, 4 раза обладателями Суперкубка страны, двукратными обладателями кубка страны, обладателями кубка УЕФА и завоевывали "Emirates Cup".

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