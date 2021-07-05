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"Галатасарай" и "Фенербахче" заинтересованы в Ярмоленко

"Галатасарай" и "Фенербахче" заинтересованы в Ярмоленко Футболист сборной Украины и английского клуба "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.
Футбол
5 июля 2021 г. 19:16
Галатасарай и Фенербахче заинтересованы в Ярмоленко
Андрей Ярмоленко

Футболист сборной Украины и английского клуба "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber365, "Галатасарай" и "Фенербахче" заинтересованы в услугах 32-летнего нападающего. "Желто-красные" готовы платить за опытного форварда 2,5 миллиона евро в год, а "желто-синие" - 3 миллиона евро. Сообщается, что игрок хочет покинуть "Вест Хэм".

Андрей Ярмоленко начал свою карьеру в украинской "Десне". После этого нападающий, 11 лет выступавший за киевское "Динамо", в 2017 году перешел в немецкую "Боруссию" (Дортмунд). С 2018 года он носит форму "Вест Хэма". Ярмоленко, получивший приглашение в сборную Украины в 2009 году, на Евро-2020 стал автором 2 голов и 2 результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке "Qalatasaray" və "Fənərbağça" Yarmolenko ilə maraqlanır

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