Гаджи Гаджиев: Команда "Нефтчи" оказалась готова и физически, и тактически

Команда "Нефтчи" прежде всего оказалась отлично готова к матчу с тульским "Арсеналом".

Как передает Report со ссылкой на Soccer.ru, об этом заявил бывший тренер "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев, комментируя поражение российского "Арсенала" от азербайджанского "Нефтчи" в Лиге Европы.

"Мы знаем, что у "Нефтчи" тренер итальянец, он умеет хорошо выстраивать игру в обороне", - заявил Г.Гаджиев.

По его словам, бакинская команда тщательно готовилась к противостоянию с российским клубом.

"Сразу после того как соперником "Нефтчи" стал "Арсенал", тренерский штаб азербайджанцев смотрел матчи туляков, мне об этом известно. Конечно, здесь нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что соперник оказался достаточно хорошо готов ко встрече с российским клубом. "Нефтчи" сумел выстроить игру таким образом, что не дал «Арсеналу» возможности показать свои сильные качества", - отметил экс-тренер.

В качестве еще одной причины проигрыша туляков Г.Гаджиев назвал отсутствие ряда атакующих игроков в "Арсенале".

"Но я все-таки исхожу из того, что прежде всего "Нефтчи" оказался отлично готов к конкретному матчу. Гости оказались готовы и физически, и тактически, и в морально-волевом плане", - добавил он.