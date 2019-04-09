Еще один азербайджанский спортсмен стал чемпионом Европы

Еще один азербайджанский спортсмен по вольной борьбе Гаджи Алиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report, в решающей встрече в борьбе в весовой категории 65 кг спортсмен обыграл представителя Турции Салахаттина Кылыджсаллаяна.

В 2014 и 2018 годах трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев становился чемпионом Европы.

Другой наш спортсмен - Махир Амирасланов (57 кг) завоевал бронзовую медаль, обыграв болгарина Георгия Валентинова Вангелова.

Отметим, что Джабраил Гасанов (79 кг) стал чемпионом Европы после неучастия в финале его соперника из-за полученной травмы. Сегодня еще один азербайджанский спортсмен по вольной борьбе примет участие в финале. Агагусейн Мустафаев (70 кг) встретится с Мустафой Кая. На поединке за бронзовую медаль Нурмагомед Гаджиев (97 кг) выйдет на ринг с македонцем Магомедгаджи Нуровым.