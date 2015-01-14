​"Габала" встретится с командой российской премьер-лиги

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Определился еще один соперник футбольного клуба "Габала" в рамках тренировочных сборов клуба, которые продолжаются в Анталии. Как сообщает Report, "красно-черные" во второй стадии подготовки к чемпионату, встретятся с российской командой "Кубань". Игра с командой "Кубань" состоится 23 января. Этот матч будет сыгран на стадионе спортивного комплекса “Bellis”, где проходят подготовку футболисты краснодарской команды. Встреча начнется в 12:00 по бакинскому времени. Выступающая в премьер-лиге команда "Кубань", была создана в 1928 году. Команда, которая завершила прошлый чемпионат на 8-м месте, первую половину нынешнего чемпионата завершила на том же месте.

Отметим что, наши футболисты, которые завершили две предыдущие игры вничью со счетом 0:0 со вторым составом голландской команды "PSV", сегодня встретятся с турецкой командой “Eskişehirspor”. Следующие две игры до встречи с краснодарской командой, пройдут 17 января.