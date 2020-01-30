"Габала" вовлекла в состав клуба воспитанника ПСЖ

Готовящаяся ко второй половине сезона "Габала" вовлекла в состав команды нового футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в зимнее трансферное окно "красно-черные" оформили переход француза Абдельрафика Жерара.

С 27-летним центральным полузащитником подписан контракт на 1,5 года.

Профессиональную карьеру Жерар начал в ПСЖ. Наряду с командой В парижского клуба (2012-2015), он выступал в клубах "Кретей" (2015-2016) и "Ланс" (2016-2018). В 2018-2019 гг. центральный полузащитник надевал форму бельгийского клуба "Юнион Сент-Жиллуаз".

Отметим, что до этого в зимнее трансферное окно "Габала" оформила трансфер Этирама Шахвердиева.