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"Габала" усилила свой состав еще одним футболистом

"Габала" усилила свой состав еще одним футболистом Продолжающие работу над трансферами в новом сезоне, "Габала" усилила свой состав ещё одним футболистом.
Футбол
5 июля 2025 г. 00:36
Габала усилила свой состав еще одним футболистом

Продолжающие работу над трансферами в новом сезоне, "Габала" усилила свой состав ещё одним футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, ганский центральный защитник Иссаак Амоуа будет работать на успехи "красно-чёрных".

24-летний футболист подписал контракт на 1+1 года.

Последним клубом Амоуа стал испанский "Атлетико Санлукеньо", представляющий 3-й дивизион Испании, с которым он играл во второй половине прошлого сезона. До этого он выступал за юношескую и резервную команды испанского "Вальядолида", а также за клубы "Алхесирас", "Тарасона" и польский "Погон Седльце".

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Версия на азербайджанском языке Фото“Qəbələ” heyətinə daha bir futbolçu qatıb

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