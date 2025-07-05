"Габала" усилила свой состав еще одним футболистом

Продолжающие работу над трансферами в новом сезоне, "Габала" усилила свой состав ещё одним футболистом.

Продолжающие работу над трансферами в новом сезоне, "Габала" усилила свой состав ещё одним футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, ганский центральный защитник Иссаак Амоуа будет работать на успехи "красно-чёрных".

24-летний футболист подписал контракт на 1+1 года.

Последним клубом Амоуа стал испанский "Атлетико Санлукеньо", представляющий 3-й дивизион Испании, с которым он играл во второй половине прошлого сезона. До этого он выступал за юношескую и резервную команды испанского "Вальядолида", а также за клубы "Алхесирас", "Тарасона" и польский "Погон Седльце".