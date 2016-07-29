​"Габала" упустила победу над "Лиллем" - ВИДЕО

Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Габала" на выезде сыграла вничью с французским "Лиллем" — 1:1.
Как передает Report, быстрым голом отметился Виталий Вернидуб, но на старте второй половины Мендеш сквитал отставание.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
"Лилль" (Лилль, Франция) — "Габала" (Габала, Азербайджан) — 1:1
Голы: Вернидуб, 13 (0:1); Мендеш, 47 (1:1).
Предупреждения: Коршья, 43 — Озобич, 42; Квеквескири, 44.
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