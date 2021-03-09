"Габала" сыграла вничью с "Сабаилем"

Между футбольными клубами "Габала" и "Сабаил" состоялась встреча в рамках XIX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Между футбольными клубами "Габала" и "Сабаил" состоялась встреча в рамках XIX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, матч, состоявшийся на городском стадионе Габалы, завершился ничьей со счетом 1:1.

Таким образом, "Габала" с 22 очками заняла 5-е место в турнирной таблице, "Сабаил" с 22 очками расположился на 6-й строчке.

Отметим, что в первых двух играх тура "Нефтчи" обыграл "Зиря" со счетом 3:1, а "Сабах" сыграл вничью с "Сумгайытом" (1:1). Тур завершится матчем между клубами "Зиря" и "Карабах", который пройдет сегодня в 17:15.