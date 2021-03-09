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"Габала" сыграла вничью с "Сабаилем"

"Габала" сыграла вничью с "Сабаилем" Между футбольными клубами "Габала" и "Сабаил" состоялась встреча в рамках XIX тура Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
9 марта 2021 г. 17:13
Габала сыграла вничью с Сабаилем

Между футбольными клубами "Габала" и "Сабаил" состоялась встреча в рамках XIX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, матч, состоявшийся на городском стадионе Габалы, завершился ничьей со счетом 1:1.

Таким образом, "Габала" с 22 очками заняла 5-е место в турнирной таблице, "Сабаил" с 22 очками расположился на 6-й строчке.

Отметим, что в первых двух играх тура "Нефтчи" обыграл "Зиря" со счетом 3:1, а "Сабах" сыграл вничью с "Сумгайытом" (1:1). Тур завершится матчем между клубами "Зиря" и "Карабах", который пройдет сегодня в 17:15.

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