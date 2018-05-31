 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Габала" рассталась с футболистом сборной Азербайджана

    Руслан Гурбанов: Есть варианты Кипра и Греции

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Руслан Гурбанов расстался с "Габалой". 

    Об этом Report сообщил сам 27-летний нападающий. 

    По его словам, решение было принято по обоюдному согласию: "Выражаю признательность руководству "Габалы", всему коллективу и болельщикам. Мы пережили прекрасные моменты. Желаю "Габале" в Лиге Европы успехов". 

    Р.Гурбанов также заявил, что пока не определился с местом дальнейшей работы: 

    "Пока я не обговаривал вопрос с каким-либо клубом. Есть варианты Кипра и Греции. Что касается "Нефтчи", я не получал предложений. Решение относительно своей карьеры я приму после завершающегося 10 июня учебно-тренировочного сбора". 

    Отметим, что Р.Гурбанов выступал в "Габале" с августа 2016 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi