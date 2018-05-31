"Габала" рассталась с футболистом сборной Азербайджана

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Руслан Гурбанов расстался с "Габалой".

Об этом Report сообщил сам 27-летний нападающий.

По его словам, решение было принято по обоюдному согласию: "Выражаю признательность руководству "Габалы", всему коллективу и болельщикам. Мы пережили прекрасные моменты. Желаю "Габале" в Лиге Европы успехов".

Р.Гурбанов также заявил, что пока не определился с местом дальнейшей работы:

"Пока я не обговаривал вопрос с каким-либо клубом. Есть варианты Кипра и Греции. Что касается "Нефтчи", я не получал предложений. Решение относительно своей карьеры я приму после завершающегося 10 июня учебно-тренировочного сбора".

Отметим, что Р.Гурбанов выступал в "Габале" с августа 2016 года.