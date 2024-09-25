"Габала" проведет свой 700-й матч

Футбольный клуб "Габала" готовится к своему 700-му матчу.

Футбольный клуб "Габала" готовится к своему 700-му матчу.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, матч третьего тура I Лиги Азербайджана "Габала" - "Мингячевир", который состоится завтра на городском стадионе Габалы, станет значимым событием для команды.

На данный момент "Габала" провела 699 игр, включая 540 матчей в Премьер-лиге, 85 матчей в Кубке Азербайджана, 42 матча в еврокубках и 32 игры в I Лиге. "Красно-черные" одержали 283 победы, 177 раз сыграли вничью и 239 раз потерпели поражение. За время выступлений клуб забил 900 голов и пропустил 794 мяча.

"Габала" свой первый матч провела 21 сентября 2005 года в матче I дивизиона против "Шарура", в котором дома одержала победу со счетом 8:0.