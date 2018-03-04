"Габала" проиграла на своем поле "Нефтчи"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Проведена еще одна встреча XVIII тура Азербайджанской Премьер-Лиги по футболу.

Как передает Report, на стадионе города Габала одноименная команда принимала “Нефтчи”.

Хозяева поля завершили первый тайм с преимуществом, благодаря голу забитому Эльвином Мамедовым на 33-ей минуте матча. Однако после перерыва гости забили два мяча. На 57-ой минуте отличился Мирабдулла Аббасов, а на 73-ей минуте гол забил Игнасио Эррера. Таким образом «Нефтчи» одержал выездную победу со счетом 2:1. Вдобавок к этому, Юсиф Набиев получив красную карточку на 83-ей минуте, оставил местную команду в меньшинстве.

Потерпевшая второе поражение кряду “Габала” получила тяжелый удар в борьбе за чемпионство. В настоящее время имеющие в своем активе 35 очков “красно-черные” отстают от лидера “Карабаха” на 10 очков. Флагман же, доведший количество своих очков до 23-х занимает 5-ую строчку в таблице.

Тур завершится встречей “Зиря”-“Кешля”, которая стартует в 18:00 по местному времени.

В первый игровой день тура “Кяпяз” одолел “Сабаил” со счетом 2:1. В матче “Сумгаит”– “Карабах”победитель не был выявлен- 1:1