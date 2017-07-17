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    "Габала" приступила к тренировкам в Польше

    Долетевшая до Польши в первой половине дня команда довольствовалась вечерней тренировкой

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Команда "Габала", готовящаяся к предстоящему 20 июля ответному матчу с клубом "Ягеллония" II квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, направилась в Польшу. 

    Как сообщает Report, сегодня "красно-черные" провели в Варшаве первую тренировку. 

    Долетевшая до Польши в первой половине дня наша команда довольствовалась вечерней тренировкой. 

    Разместившиеся в отеле "Regent" габалинцы проведут тренировку на стадионе "Drukarz". 

    Футболисты выполнили упражнения с мячом и без мяча.  

    После подготовки в варшавском стадионе 17-18 июля члены "Габалы" отправятся в город Белосток, где пройдет матч. 

    Напомним, что предстоящий 20 июля матч "Ягеллония" - "Габала" состоится на стадионе города Белосток. Игра начнется в 22:30 по бакинскому времени. 

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