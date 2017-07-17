"Габала" приступила к тренировкам в Польше

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Команда "Габала", готовящаяся к предстоящему 20 июля ответному матчу с клубом "Ягеллония" II квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, направилась в Польшу.

Как сообщает Report, сегодня "красно-черные" провели в Варшаве первую тренировку.

Долетевшая до Польши в первой половине дня наша команда довольствовалась вечерней тренировкой.

Разместившиеся в отеле "Regent" габалинцы проведут тренировку на стадионе "Drukarz".

Футболисты выполнили упражнения с мячом и без мяча.

После подготовки в варшавском стадионе 17-18 июля члены "Габалы" отправятся в город Белосток, где пройдет матч.

Напомним, что предстоящий 20 июля матч "Ягеллония" - "Габала" состоится на стадионе города Белосток. Игра начнется в 22:30 по бакинскому времени.