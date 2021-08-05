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"Габала" подписала контракт с бразильским защитником

"Габала" подписала контракт с бразильским защитником Готовящийся к новому сезону клуб "Габала" пополнил состав еще одним футболистом.
Футбол
5 августа 2021 г. 16:14
Габала подписала контракт с бразильским защитником

Готовящийся к новому сезону клуб "Габала" пополнил состав еще одним футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, "красно-черные" подписали контракт по схеме 1+1 с бразильским защитником Руаном Ренато.

Последним клубом 27-летнего игрока был бразильский "Понте-Прета". Ренато ранее выступал на родине за "Санта-Риту" (2015), "Гуаратингету" (2015-2018), "Ювентуд" (2016-2017, на правах аренды), "Виторию“ (2018-2020), "Фигейренсе" (2019, на правах аренды), "Ботафого" (2020, на правах аренды), а также австрийскую "Аустрию" (2017-2018, на правах аренды).

Отметим, что до Ренато "Габала" включила в свой состав Урфана Аббасова, Магсада Исаева, Ниджата Мехбалыева, Кристофа Атангана Ассимбу и Исника Алими.

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Версия на азербайджанском языке "Qəbələ" braziliyalı müdafiəçi ilə müqavilə bağlayıb

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