О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Габала" победила "Кешлю"

"Габала" победила "Кешлю" Состоялся еще один матч XV тура Азербайджанской премьер-лиги
Футбол
14 февраля 2021 г. 17:44
Габала победила Кешлю

Состоялся еще один матч XV тура Азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report, в третьем матче тура "Габала" приняла "Кешлю".

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Счет на 50-ой минуте открыл Мераб Гигаури, а точку на 70-ой минуте поставил Рафаэль Утриг.

В результате габалинцы набрали 18 очков и сохранили за собой 5-ю строчку. "Кешля" с 13 очками занимает 6-8-ые места.

Отметим, что тур завершится встречей "Зиря" - "Сабах", которая пройдет сегодня. В других матчах XV тура "Нефтчи" на выезде победил "Карабах" со счетом 2:1, а "Сумгайыт" взял вверх над "Сабаилом" - 3:0.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Qəbələ" "Keşlə"ni məğlub etdi

Новости партнеров

Другие новости из категории

Милан неожиданно проиграл Специи в матче Серии А
"Милан" неожиданно проиграл "Специи" в матче Серии А
14 февраля 2021 г. 07:15
Монпелье прервал победную серию Лиона в чемпионате Франции
"Монпелье" прервал победную серию "Лиона" в чемпионате Франции
14 февраля 2021 г. 05:31
Манчестер Сити разгромил Тоттенхэм в матче АПЛ
"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ
14 февраля 2021 г. 00:56
Ювентус проиграл Наполи и прервал трехматчевую победную серию
"Ювентус" проиграл "Наполи" и прервал трехматчевую победную серию
13 февраля 2021 г. 23:07
Атлетико продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге
"Атлетико" продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге
13 февраля 2021 г. 22:18
«Нефтчи», играя восьмером, одолел «Карабах»
«Нефтчи», играя восьмером, одолел «Карабах»
13 февраля 2021 г. 20:55
Назван лучший молодой футболист планеты
Назван лучший молодой футболист планеты
13 февраля 2021 г. 17:40
Назван самый преданный футболист в мире
Назван самый преданный футболист в мире
13 февраля 2021 г. 15:36
Бомбардир Нефтчи: Карабах более амбициозен
Бомбардир "Нефтчи": "Карабах" более амбициозен
13 февраля 2021 г. 13:24
Почеттино о возможном переходе Месси в ПСЖ
Почеттино о возможном переходе Месси в ПСЖ
13 февраля 2021 г. 08:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi