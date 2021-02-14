"Габала" победила "Кешлю"

Состоялся еще один матч XV тура Азербайджанской премьер-лиги

Состоялся еще один матч XV тура Азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report, в третьем матче тура "Габала" приняла "Кешлю".

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Счет на 50-ой минуте открыл Мераб Гигаури, а точку на 70-ой минуте поставил Рафаэль Утриг.

В результате габалинцы набрали 18 очков и сохранили за собой 5-ю строчку. "Кешля" с 13 очками занимает 6-8-ые места.

Отметим, что тур завершится встречей "Зиря" - "Сабах", которая пройдет сегодня. В других матчах XV тура "Нефтчи" на выезде победил "Карабах" со счетом 2:1, а "Сумгайыт" взял вверх над "Сабаилом" - 3:0.