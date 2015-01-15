​"Габала" осуществила трансфер украинского вратаря

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Габала" осуществил очередной трансфер.

Как сообщает Report, клуб заключил 6-месячный контракт с украинским вратарем Дмитрием Безотосным.

32-летний голкипер уже присоединился к новой команде, проходящей учебно-тренировочный сбор в Антальи. Его последним клубом был возглавляемый главным тренером Романом Григорчуком украинский "Черноморец". А ранее Дмитрий Безотосный выступал в командах "Товтры" (2000), "Днепр-3" (2001), "Сатурн-РЕН ТВ" (2002-2004), "Металлург-2" (Запорожье, 2004-2007), "Металлург" (Запорожье, 2007-2011). Рост опытного вратаря 192 см, вес 83 кг.

Отметим, что ранее "Габала" заключила контракт с Рашадом Садыговым и Алексеем Гаем.