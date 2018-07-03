"Габала" осуществила трансфер полузащитника сборной Того

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Продолжающий подготовку к сезону 2018/2019 клуб "Габала" осуществил очередной трансфер.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда включила в состав футболиста сборной Того Лалавеле Атакора. С 28-летним полузащитником подписан контракт 1 + 1.

Выступающий с 19 лет в Европе в качестве легионера Атакора в 2009 году перешёл в норвежский клуб "Фредрикстад". В этом клубе полузащитник играл в 2009-2010 гг., затем в 2010 году защищал честь шведского клуба "Варнамо", АИК (2011-2014 гг.) и "Хельсингборг" (2015-2016 гг.).

Напомним, что ранее "Габала" подписала контракт с албанским защитником Сабиеном Лиляй и нигерийским форвардом Джеймсом Аденийи.