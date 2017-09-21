"Габала" осуществила трансфер нигерийского нападающего

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" включил в состав ещё одного футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт региональной команды, состав усилился нигерийским форвардом Экиго Эхиосуном.

27-летний футболист в статусе свободного агента подписал контракт с клубом сроком на 1 год.

Отметим, что Экиго Эхиосун, выступающий в "Габале" в сезоне 2014/15 на правах аренды, забил 6 голов в 32 матчах. Легионер, забивший все свои голы в чемпионате, в Премьер-лиге провёл 29 матчей, в кубке страны 3 матча.

Он выступал в клубах "Самсунспор" (2015-2016), и "Газиантеп ББ" (2016).

Напомним, что Э.Эхиосун в 2011 году дебютировал в основной сборной Нигерии, где провёл 6 игр и забил 1 гол.