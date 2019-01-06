Габала осуществила первый зимний трансфер

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Габала», начавший подготовку ко второй половине сезона 2018/2019, осуществил первый зимний трансфер.

Как передаёт Report со ссылкой на официальный сайт клуба, «красно-чёрные» подписали футболиста сборной Азербайджана Анара Назирова.

С голкипером, предыдущим клубом которого была «Зира», подписан полуторагодовой контракт.

Назиров, выступавший ранее в «Габале» в сезонах 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015, в сумме провёл в «красно-чёрной» форме 28 игр, из которых 25 игр были проведены в чемпионате страны, а три игры – в кубке Азербайджана. Голкипер также выступал в таких клубах как «Кяпяз», «Туран», «Нефтчи», «Стандарт» и «Сумгайыт». Назиров провёл в премьер-лиге 219 матчей.

Дебютировавший в сборной Азербайджана в 2012 году голкипер, вышел на поле в её составе в четырёх матчах.

Ранее стало известно, что Анар Назиров покидает ряды клуба «Зира».