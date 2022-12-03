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"Габала” одержала уверенную победу в матче с "Сабаилом"

"Габала” одержала уверенную победу в матче с "Сабаилом" В азербайджанской Премьер-лиге по футболу сегодня состоялась еще одна игра XVI тура.
Футбол
3 декабря 2022 г. 16:57
Габала” одержала уверенную победу в матче с Сабаилом

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу сегодня состоялась еще одна игра XVI тура.

Как сообщает Report, в первом матче дня Габала принимала ”Сабаил“.

Счет в игре открыли гости. На 4-й минуте матча Лувагга Кизито забил ранний гол, который вывел “Сабаил” вперед.

На 35-й минуте футболист "Габалы" Фарес Абу Акель забил ответный мяч.

Первый тайм завершился вничью.

Во втором тайме игрок "Габалы" Руан Ренато на 63-й минуте забил победный гол.

С этим результатом ”Габала" поднялась на 4-ю строчку турнирной таблицы, увеличив количество очков до 24. ”Сабаил" с 10 очками занимает 8-е место.

Вчера в матче открытия тура “Карабах” обыграл “Нефтчи” со счетом 4:0.

Сегодня в матче, который начнется в 17:00, “Сабах” сыграет с “Шамахы”.

Тур завершится 4 декабря матчами “Кяпяз” - “Сумгайыт” и “Зира” – “Туран Товуз”.

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