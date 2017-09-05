Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" избрана членом Ассоциации евроклубов (ECA).

Как сообщает Report, решение об этом принято на генассамблее ECA в Женеве.

На заседании клуб был представлен главным менеджером Зауром Азизовым. Согласно решению, "красно-черные" в ЕСА будут иметь статус ассоциативного члена. Это клуб заменил покинувший Премьер-лигу Азербайджана AZAL. В списке представителей страны в ЕСА произошли изменения.

Отметим, что полноправными членами ЕСА являются два других клуба страны - "Нефтчи" и "Карабах".