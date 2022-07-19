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"Габала"-"Фехервар": Заявка соперника на матчи Лиги конференций

"Габала"-"Фехервар": Заявка соперника на матчи Лиги конференций В заявку венгерского клуба "Фехервар" на матчи против "Габалы" во втором отборочном раунде Лиги конференций УЕФА решением главного тренера команды включен 21 футболист
Футбол
19 июля 2022 г. 10:17
Габала-Фехервар: Заявка соперника на матчи Лиги конференций

В заявку венгерского клуба "Фехервар" на матчи против "Габалы" во втором отборочном раунде Лиги конференций УЕФА решением главного тренера команды включен 21 футболист.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской футбольной ассоциации.

Вратари: 1. Даниэль Ковач, 42. Эмиль Роков

Защитники: 4. Адриан Рус (Румыния), 5. Аттила Фиола, 11. Лоик Него, 13. Артем Шабанов (Украина), 22. Стопира (Кабо-Верде), 26. Михаэль Люфтнер (Чехия), 31. Никола Серафимов (Северная Македония), 55. Марсель Хайстер (Германия), 65. Сильвестр Хангья

Полузащитники: 6. Петер Покорны (Словакия), 8. Евгений Макаренко (Украина), 21. Рубен Пинту (Португалия), 23. Пал Дарда, 80. Богдан Леднев (Украина), 94. Клаудиу Бумба (Румыния).

Форварды: 7. Иван Петряк (Украина), 9. Буду Зивзивадзе (Грузия), 19. Кенан Кодро (Босния и Герцеговина), 70. Фуншо Бамгбойе (Нигерия).

Первый матч против "Фехервара" "Габала" проведет 21 июля дома, а ответный матч 28 июля на выезде.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan klubu "Qəbələ" ilə oyunlar üçün 21 futbolçu sifariş verib

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