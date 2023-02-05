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"Габала" достиг договоренности по трансферу бельгийского игрока

"Габала" достиг договоренности по трансферу бельгийского игрока Футбольный клуб "Габала" достиг договоренности по трансферу бельгийский футболиста марокканского происхождения Айюба Аллаша.
Футбол
5 февраля 2023 г. 19:55
Габала достиг договоренности по трансферу бельгийского игрока

Футбольный клуб "Габала" достиг договоренности по трансферу бельгийского футболиста марокканского происхождения Айюба Аллаша.

Как сообщает Report, информацию подтвердил главный тренер азербайджанского клуба Эльмар Бахшиев.

Специалист после матча с "Зиря" в рамках ХХI тура Премьер-лиги Азербайджана заявил, что клуб достиг договоренности с 25-летним полузащитником.

Эльмар Бахшиев добавил, что последним клубом Аллаша стал бельгийский "Виртон".

Напомним, что "Габала" на выезде сыграл вничью с "Зиря" - 2:2. В составе провинциального клуба отличились Дмитриос Чантакиас (14') и Лорис Броньо (57'), в составе "Зиря" забитыми мячами отметились Рафаэль Уциг (4') и Фелипе Сантос (77').

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Версия на азербайджанском языке Belçikalı futbolçunun “Qəbələ”yə transferi dəqiqləşib

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