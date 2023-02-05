"Габала" достиг договоренности по трансферу бельгийского игрока

Футбольный клуб "Габала" достиг договоренности по трансферу бельгийского футболиста марокканского происхождения Айюба Аллаша.
Как сообщает
Специалист после матча с "Зиря" в рамках ХХI тура Премьер-лиги Азербайджана заявил, что клуб достиг договоренности с 25-летним полузащитником.
Эльмар Бахшиев добавил, что последним клубом Аллаша стал бельгийский "Виртон".
Напомним, что "Габала" на выезде сыграл вничью с "Зиря" - 2:2. В составе провинциального клуба отличились Дмитриос Чантакиас (14') и Лорис Броньо (57'), в составе "Зиря" забитыми мячами отметились Рафаэль Уциг (4') и Фелипе Сантос (77').