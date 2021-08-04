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Футбольный клуб "Зиря" объявил о новом трансфере

Футбольный клуб "Зиря" объявил о новом трансфере Азербайджанский футбольный клуб "Зиря" подписал нового игрока.
Футбол
4 августа 2021 г. 14:28
Футбольный клуб Зиря объявил о новом трансфере

Азербайджанский футбольный клуб "Зиря" подписал нового игрока.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт бакинского клуба, в состав команды включен футболист из Северной Македонии Георгий Стоилов.

С 25-летним полузащитником подписан контракт на 2 года с возможностью продления еще на год.

Отметим, что последним клубом Георгия Стоилова был северомакедонский "Академия Пандева". До этого футболист выступал в своей стране в клубе "Горизонт Турново". Стоилов также провел 2 игры за сборную Северной Македонии.

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Версия на азербайджанском языке "Zirə" yeni transferini açıqlayıb

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