Футбольный клуб "Зиря" объявил о новом трансфере

Азербайджанский футбольный клуб "Зиря" подписал нового игрока.

Азербайджанский футбольный клуб "Зиря" подписал нового игрока.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт бакинского клуба, в состав команды включен футболист из Северной Македонии Георгий Стоилов.

С 25-летним полузащитником подписан контракт на 2 года с возможностью продления еще на год.

Отметим, что последним клубом Георгия Стоилова был северомакедонский "Академия Пандева". До этого футболист выступал в своей стране в клубе "Горизонт Турново". Стоилов также провел 2 игры за сборную Северной Македонии.