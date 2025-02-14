Футбольный клуб "Сумгайыт" подписал спонсорское соглашение

Азербайджанский футбольный клуб "Сумгайыт" заключил спонсорское соглашение с компанией SOCAR Polymer.
Как сообщили Report в пресс-службе клуба, в церемонии подписания в пресс-зале Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде приняли участие руководство и сотрудники обеих организаций, а также представители других партнерских компаний.
Согласно документу, Сумгайытская учебно-тренировочная база будет переименована в SOCAR Polymer Arena. Также баннеры и рекламные щиты бренда SOCAR Polymer будут размещены как на базе, так и на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде.
Логотип компании SOCAR Polymer также появится на официальной игровой форме клуба.