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Футбольный клуб "Сумгайыт" подписал спонсорское соглашение

Футбольный клуб "Сумгайыт" подписал спонсорское соглашение Азербайджанский футбольный клуб "Сумгайыт" заключил спонсорское соглашение с компанией SOCAR Polymer.
Футбол
14 февраля 2025 г. 13:48
Футбольный клуб Сумгайыт подписал спонсорское соглашение

Азербайджанский футбольный клуб "Сумгайыт" заключил спонсорское соглашение с компанией SOCAR Polymer.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, в церемонии подписания в пресс-зале Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде приняли участие руководство и сотрудники обеих организаций, а также представители других партнерских компаний.

Согласно документу, Сумгайытская учебно-тренировочная база будет переименована в SOCAR Polymer Arena. Также баннеры и рекламные щиты бренда SOCAR Polymer будут размещены как на базе, так и на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде.

Логотип компании SOCAR Polymer также появится на официальной игровой форме клуба.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Sumqayıt” Futbol Klubu sponsorluq müqaviləsi imzalayıb

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