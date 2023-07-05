Футбольный клуб "Осасуна" обжалует в CAS отстранение от участия в Лиге конференций

Испанский футбольный клуб "Осасуна" обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении команды от участия в Лиге конференций в сезоне-2023/24.

Испанский футбольный клуб "Осасуна" обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении команды от участия в Лиге конференций в сезоне-2023/24.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу команды, "Осасуна" считает отстранение от еврокубков серьезным нарушением своих прав. 23 июня УЕФА отстранил клуб от участия в турнире, клуб пытался оспорить решение в УЕФА, однако апелляция была отклонена.

7 июня газета Mundo deportivo ("Мундо депортиво") сообщила, что УЕФА открыл дело против "Осасуны" за причастность к двум договорным матчам в сезонах-2012/13 и 2013/14. Процесс расследования был запущен после того, как Верховный суд Испании признал виновными членов совета директоров "Осасуны", в том числе президента, за преступления, связанные с незаконным присвоением, фальсификацией документов и спортивной коррупцией. В частности, была подтверждена причастность клуба к договорным матчам против "Бетиса" и "Вальядолида".

По итогам завершившегося сезона "Осасуна" заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и получила право выступить в Лиге конференций.