Французский "Монако" продлил контракт с главным тренером

Футбольный клуб "Монако" продлил контракт с австрийцем Адольфом Хюттером, занимающим пост главного тренера команды.

Французский футбольный клуб "Монако" продлил контракт с австрийцем Адольфом Хюттером, занимающим пост главного тренера команды.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Отметим, что А.Хюттер возглавляет "Монако" с июля 2023 года. По итогам сезона-2023/24 команда заняла второе место в чемпионате Франции. В текущем сезоне "Монако" идет на третьем месте с 30 очками после 16 игр. В общем этапе Лиги чемпионов клуб занимает 16-е место, набрав 10 очков в 6 матчах.