О нас

Французский "Монако" продлил контракт с главным тренером

Французский "Монако" продлил контракт с главным тренером Футбольный клуб "Монако" продлил контракт с австрийцем Адольфом Хюттером, занимающим пост главного тренера команды.
Футбол
4 января 2025 г. 18:31
Французский Монако продлил контракт с главным тренером

Французский футбольный клуб "Монако" продлил контракт с австрийцем Адольфом Хюттером, занимающим пост главного тренера команды.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Отметим, что А.Хюттер возглавляет "Монако" с июля 2023 года. По итогам сезона-2023/24 команда заняла второе место в чемпионате Франции. В текущем сезоне "Монако" идет на третьем месте с 30 очками после 16 игр. В общем этапе Лиги чемпионов клуб занимает 16-е место, набрав 10 очков в 6 матчах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa klubu baş məşqçisi ilə müqavilə müddətini uzadıb

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
30 декабря 2024 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi